Una denuncia por estafa, denuncia por daño a un vehiculo, dos vecinos heridos con arma blanca luego de una discusión. Todo esto en el Parte de Prensa Policial

ESTAFA: Fecha 14-5 se recibe denuncia penal a un vecino dando cuenta que a mediados del año 2019 acudió a una mutual a los fines de obtener un crédito, no siéndole otorgado por no reunir las condiciones crediticias, constatando en la actualidad que figura como deudor en el sistema financiero por no haber pagado un crédito que nunca le fue otorgado en dicha mutual.

DAÑO: Fecha 18-5 se recibe una denuncia a un vecino dando cuenta que dejo estacionado en calles Avellaneda y Apaolaza el vehículo de su propiedad ingresando en una vivienda y al salir de la misma transcurrido una hora, constato que autores ignorados le habían dañado la luneta trasera, no constatando faltante alguno.

LESIONES LEVES RECIPROCAS: Fecha 19-5 personal policial acude a calles América y Urioste en virtud de hallarse una persona herida de arma blanca, de averiguaciones practicadas se estableció que momentos antes la víctima al hallarse con un conocido del sexo masculino y tras mantener discusión en el interior de la vivienda se agreden mutuamente con armas blancas, sufriendo los mismos lesiones de carácter leve. Ambas personas notificadas de la formación causa.