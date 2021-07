Jimena Jans se presentó en La Voz

En la noche de este lunes, la joven de nuestra ciudad Jimena Jans hizo su paso por el ciclo televisivo La Voz que se emite por Telefe, y su representación de Chacarera de un Triste, no alcanzo para seguir participando en el certamen.

Jimena realizo un excelente show, como ya nos tiene acostumbrado en distintas actuaciones que la hemos visto, pero tal vez el jurado necesitaba una historia de vida que venda más, incluso a todo el jurado le gusto la actuación pero no fue seleccionada ya que ella decidió estudiar fonoaudiología en vez de dedicarse de lleno a cantar, como si fuera tan fácil dedicarse a cantar empezando desde abajo.

“¿Cantar para tí es un sueño o es una realidad?”, le preguntó Ricardo Montaner a Jimena Jans, una chica de 25 años que nació en Capitán Sarmiento y actualmente vive en Rosario. “Es una realidad”, contestó ella, y el jurado insistió: “¿Vives del canto?”. Nerviosa porque nadie se había dado vuelta cuando ella interpretó “Chacarera de un triste”, Jans explicó que acababa de terminar la licenciatura en fonoaudiología y que solo le faltaba la tesis. “Amo cantar, canto cuando hay peñas o cuando me invitan”.

Pero Montaner siguió su línea de pensamiento ante el silencio de sus colegas: “Yo tengo una idea. Cuando uno viene a un escenario como La Voz, que es una plataforma mundial, yo siento que es porque tomó una decisión. Y yo siento que tú no la has tomado, eso trascendió y nos dimos cuenta cuando te escuchábamos”.

El estudio, cuyo ambiente suele ser una suma de emociones, se quedó en silencio mientras el cantante cerró su lapidaria devolución: “Debes pensarlo, y volver cuando estés decidida a ser una verdadera cantante, y a que esto no sea un Plan B sino que sea el A”.